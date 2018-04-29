Пограничники задержали мужчину, который спрятал в носках 25 тысяч евро (фото)

56-летний украинец пытался перевезти их, избегая декларирования.

В Харьковской области пограничники обнаружили в обуви гражданина 25 тыс. евро наличными.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Восточного регионального управления Госпогранслужбы, украинца, который без декларирования пытался перевезти через границу наличные, задержали пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы в пункте пропуска «Гоптовка» в субботу, 28 апреля.

Отмечается, что в пункт пропуска для автомобильного сообщения на вход в Украину прибыл 56-летний украинец. Во время таможенного оформления пограничники обратили внимание на нервозность гражданина, поэтому было принято решение провести углубленный досмотр.

«Во время углубленного досмотра мужчины и его вещей, в обуви правоохранители обнаружили купюры на общую сумму 25 тыс. евро», - говорится в сообщении.

Купюры изъяли и передали компетентным органам, добавили в ведомстве.