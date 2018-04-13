В Киеве 13 водолазов ищут одного из трех мужчин, которые перевернулись на лодке и погибли

Компания из 5 мужчин хотела переплыть на остров Жуков - в живых остались только двое из них.

В Киеве продолжается поиск тела третьего мужчины, который с друзьями перевернулся на лодке возле о. Жуков.

«Сегодня в 06:00 спасатели продолжили поисковые работы тела мужчины, который перевернулся на лодке. К поиску тела мужчины привлечены 13 водолазов Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве», - сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

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Спасатели информируют также по поводу пропавших, что 12 апреля в 19:00 поступила информация, что найдено тело мужчины. По прибытии на место происшествия стало известно о местонахождении второго мужчины, которого водолазы подняли и передали правоохранительным органам.

12 апреля поисковые работы закончились в 23:00.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля в 22:40 к спасателям ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что двое мужчин находятся на острове Жуков и нуждаются в помощи. По вызову прибыли спасатели аварийно-спасательного отряда специального назначения. Как стало известно, компания из 5 мужчин хотела переплыть на остров. Двое мужчин добрались на остров, а 3 мужчин перевернулись на лодке. Спасатели с помощью аэроглиссера доставили 2 мужчин на берег. 9 апреля водолазы начали поисковые работы 3 мужчин, которые перевернулись на лодке.

В ГСЧС сообщили, что водолазы обследуют Днепр возле острова Жукова и острова Казачий. Поисковые работы проводятся в течение светового дня.