Во Львовской области пьяный водитель сбил полицейского на пешеходном переходе (видео)

14:19, 27 апреля 2018
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН. Произошло это около стационарного поста. Как утверждают очевидцы, с места наезда 53-летний водитель пытался убежать - бросил авто в 100 метрах от перехода и хотел скрыться в лесу. Но через четверть часа все же вернулся к своей легковушке.

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21-летний патрульный сейчас в реанимации с многочисленными травмами. 

Ранее в Одессе трамвай столкнулся с внедорожником.

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Теги: #ДТП#Львовщина#полицейский#пьяный водитель