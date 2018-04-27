Во Львовской области пьяный водитель сбил полицейского на пешеходном переходе (видео)

21-летний патрульный сейчас в реанимации с многочисленными травмами, 53-летний водитель пытался убежать.

Во Львовской области пьяный водитель сбил полицейского на пешеходном переход.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Произошло это около стационарного поста. Как утверждают очевидцы, с места наезда 53-летний водитель пытался убежать - бросил авто в 100 метрах от перехода и хотел скрыться в лесу. Но через четверть часа все же вернулся к своей легковушке.

Читайте такжеНа Львовщине пьяный прокурор насмерть сбил пешехода – СМИ (видео)

21-летний патрульный сейчас в реанимации с многочисленными травмами.

Ранее в Одессе трамвай столкнулся с внедорожником.