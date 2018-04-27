Во Львовской области пьяный водитель сбил полицейского на пешеходном переходе (видео)
14:19, 27 апреля 2018Происшествия
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21-летний патрульный сейчас в реанимации с многочисленными травмами, 53-летний водитель пытался убежать.
На Львівщині п’яний водій збив патрульного поліцейського на пішохідному переході
Во Львовской области пьяный водитель сбил полицейского на пешеходном переход.
Об этом говорится в сюжете ТСН. Произошло это около стационарного поста. Как утверждают очевидцы, с места наезда 53-летний водитель пытался убежать - бросил авто в 100 метрах от перехода и хотел скрыться в лесу. Но через четверть часа все же вернулся к своей легковушке.
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21-летний патрульный сейчас в реанимации с многочисленными травмами.
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