В Одессе трамвай столкнулся с внедорожником (фото)
12:25, 26 апреля 2018Происшествия
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В результате происшествия получила травмы женщина - водитель легкового авто.
В Одессе трамвай столкнулся с внедорожником, есть пострадавший.
Об этом сообщает "Думская". Внедорожник Мitsubishi столкнулся с трамваем на 5-й станции Люстдорфской дороги, в районе «Вузовского».
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В результате происшествия получила травмы женщина — водитель легкового авто, сообщили в патрульной полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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