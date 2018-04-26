В Одессе трамвай столкнулся с внедорожником (фото)

В результате происшествия получила травмы женщина - водитель легкового авто.

В Одессе трамвай столкнулся с внедорожником, есть пострадавший.

Об этом сообщает "Думская". Внедорожник Мitsubishi столкнулся с трамваем на 5-й станции Люстдорфской дороги, в районе «Вузовского».

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В результате происшествия получила травмы женщина — водитель легкового авто, сообщили в патрульной полиции. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Киеве в трамвае металлический обломок пробил пол и сломал пенсионерке ногу.