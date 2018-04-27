В метро Киева произошло ЧП (фото, видео)
09:19, 27 апреля 2018Происшествия
868
По словам очевидцев, движение поездов не остановлено, а замедлено.
Сработала пожарная сигнализация / фото Обозреватель
В канун майских выходных, 27 апреля, в киевском метро на станции "Политехнический институт" сработала пожарная сигнализация.
Читайте такжеВ харьковском метро парень ехал, стоя между вагонами поезда (видео)
Инцидент произошел около 8:15, при этом на станции наблюдалось задымление и сильный запах гари, при этом движение поездов не останавливалось, передает "Обозреватель".
По предварительной информации, причиной стала поломка поезда у станции "Вокзальная".
"Утро начинается не с кофе, а с задымления и пожарной сигнализации на ст. "Политехнический институт". Движение поездов не остановлено, но замедлено", - пишут в соцсетях.
Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Киеве из-за проведения ремонтных работ возле станции метро "Дорогожичи" образовалась пробка, которая растягивается на 10 км.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter