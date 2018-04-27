В метро Киева произошло ЧП (фото, видео)

По словам очевидцев, движение поездов не остановлено, а замедлено.

В канун майских выходных, 27 апреля, в киевском метро на станции "Политехнический институт" сработала пожарная сигнализация.

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Инцидент произошел около 8:15, при этом на станции наблюдалось задымление и сильный запах гари, при этом движение поездов не останавливалось, передает "Обозреватель".

По предварительной информации, причиной стала поломка поезда у станции "Вокзальная".

"Утро начинается не с кофе, а с задымления и пожарной сигнализации на ст. "Политехнический институт". Движение поездов не остановлено, но замедлено", - пишут в соцсетях.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля в Киеве из-за проведения ремонтных работ возле станции метро "Дорогожичи" образовалась пробка, которая растягивается на 10 км.