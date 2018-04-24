Из-за ремонта дороги возле станции метро "Дорогожичи" в Киеве образовалась 10-километровая пробка

Пробки, связанные с ремонтными работами, наблюдают и в других частях города.

В Киеве из-за проведения ремонтных работ возле станции метро "Дорогожичи" образовалась пробка, которая растягивается на 10 км.

Читайте такжеВ Киевской области сельчане не дождались помощи и взялись ремонтировать дорогу своими силами (видео)Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Затор начинается на проспекте Валерия Лобановского и тянется через Севастопольскую площадь, Чоколовский бульвар, улицы Вадима Гетьмана и Елены Телиги до самой станции метро "Дорогожичи".

Скорость движения автомобилей по этим улицам составляет, в среднем, около 5 км/час.

Ранее в Киевавтодоре предупреждали, что движение транспорта по улице Елены Телиги возле метро "Дорогожичи" будет частично ограничено из-за проведения ремонтных работ. Ремонт продлится до 30 апреля.

Пробки, связанные с ремонтными работами, наблюдают и в других частях города. В Киевавтодоре предупреждают о проведении ремонта также на Набережном шоссе, улицах Алма-Атинской, Семьи Кульженков, Владимирской, Ярославовом Валу, на бульваре Вернадского, проспекте Тычины, транспортных развязках на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела, проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Покатила, проспекта Победы и улицы Щербаковской.