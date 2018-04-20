"Жесть": появилось жуткое видео первых минут после ДТП в Кривом Роге, унесшего девять жизней (18+)

Авария в Кривом Роге, в результате которой погибли девять человек, произошла 17 апреля.

Появилось новое видео последствий смертельного ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли 9 человек.

Снятое очевидцем на месте аварии видео на своей странице в Facebook показал журналист Влад Антонов.

"Кривой рог. Видео 21+. Всем пох... Еще нет ни скорой, ни спасателей. Все едут мимо. Никто не останавливается даже... Пока рядом перед носом умирают люди. У "Мазды" осматривают повреждения. Жесть", – написал он.

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Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля во Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса 8 человек погибли, 16 человек были госпитализированы. 18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний пострадавший.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который повлек смертельное ДТП.