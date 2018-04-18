Кровавое ДТП в Кривом Роге: число жертв выросло - пострадавший мужчина скончался в больнице

11:48, 18 апреля 2018
Общество
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В больнице скончался пострадавший в ДТП мужчина / фото 1tv.kr.ua

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель заведующего приемным отделением больницы №2 Владимир Степанов.

По его словам, сегодня около 10.00 в больнице №2 Кривого Рога от полученных травм скончался 47-летний мужчина.

Степанов добавил, что мужчина умер в реанимации после оперативного вмешательства. У пострадавшего были ушибы головы, переломы ребер, травма легких.

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Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля во Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса, перевозившего сотрудников одного из местных предприятий, 8 человек погибли, 21 человек пострадал. В больницу были госпитализированы 15 человек.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа - виновнику смертельного ДТП.

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Новость в сюжете: Смертельное ДТП в Кривом Роге
Теги: #ДТП#жертвы#Кривой Рог