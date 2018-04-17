Кровавая авария в Кривом Роге: погибли уже 10 человек - СМИ

По сведениям полиции, после аварии в больницы доставили 18 пострадавших.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге погибло не менее десяти человек.

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По сведениям полиции, после аварии в больницы доставили 18 пострадавших. Об этом со ссылкой на источники сообщает местное издание "Первый Криворожский".

В Кривом Роге маршрутка столкнулась с автобусом, в результате чего погибли люди. По данным местных СМИ, легковой автомобиль Mazda проезжал перекресток на желтый сигнал и врезался в маршрутку, которую ударом отбросило на встречную полосу под колеса рабочего автобуса с сотрудниками металлургического завода.