Кровавая авария в Кривом Роге: погибли уже 10 человек - СМИ

10:17, 17 апреля 2018
Происшествия
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В результате дорожно-транспортного происшествия в Кривом Роге погибло не менее десяти человек.

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По сведениям полиции, после аварии в больницы доставили 18 пострадавших. Об этом со ссылкой на источники сообщает местное издание "Первый Криворожский".

В Кривом Роге маршрутка столкнулась с автобусом, в результате чего погибли люди. По данным местных СМИ, легковой автомобиль Mazda проезжал перекресток на желтый сигнал и врезался в маршрутку, которую ударом отбросило на встречную полосу под колеса рабочего автобуса с сотрудниками металлургического завода.

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Теги: #ДТП#Кривой Рог