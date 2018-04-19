Появились подробности резни в троллейбусе в Киеве (видео)

11:18, 19 апреля 2018
Происшествия
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Драка произошла между двумя компаниями / Скриншот

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Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик рассказала, что один человек получил порез руки, передает "Украинская правда".

Двух активных участников драки доставили в управление полиции. Им предъявят обвинение по ст. 125 УКУ по факту нанесения легких телесных повреждений.

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Ранее СМИ сообщали, что в троллейбусе на улице Малая Житомирская произошла драка между двумя компаниями.

Один мужчина получил ножевое ранение, а по словам других свидетелей, ранены двое человек.

До приезда полиции дверь троллейбуса заблокировали, поэтому все пассажиры – участники драки, ранен и очевидцы, среди которых были дети, оставались внутри.

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Теги: #Киев#драка#троллейбус