Акция протеста под Кабмином: в ход пошли дымовые шашки (видео)

14:21, 18 апреля 2018
Происшествия
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&quot;Обозреватель&quot;

Об этом сообщает "Обозреватель".

Митингующие бросили шашки, и черный дым на время заволок часть улицы Грушевского напротив Кабмина.

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Позже к ним вышла представительница Министерства экономического развития и торговли, которая рассказала о заявлении "Укрнафты" с просьбой провести специальное расследование по поводу импорта в Украину отдельных видов нефтепродуктов.

По ее словам, это заявление Межведомственная комиссия по международной торговле еще не рассматривала.

В то же время, по ее словам, премьер Украины Владимир Гройсман попросил передать митингующим, что не допустит поднятия цен на бензин. Митингующие остались довольны этим обещанием и разошлись.

Как сообщал УНИАН, премьер Украины Владимир Гройсман сегодня заявил, что Кабмин не допустит роста цен и монополизации рынка нефтепродуктов.

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Теги: #Кабмин#бензин