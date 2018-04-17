В Черкасской области бензовоз влетел в рабочих дорожной службы, есть жертвы (фото)

Происшествие произошло на 187 км трассы Киев-Одесса, возле поворота к поселку Маньковка.

На трассе Киев-Одесса в Черкасской области безновоз врезался в сотрудников дорожной службы. По предварительным данным, в ДТП есть жертвы и пострадавшие.

Сообщение об инциденте появилось в Facebook проекта dtp.kiev.ua.

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«Жуткое ДТП на 187 км трассы Киев-Одесса, поворот на Маньковку. Бензовоз врезался в сотрудников дорожной службы. Опрокинул спецтранспорт. По предварительным данным есть жертвы и пострадавшие», -указано в публикации.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Кривом Роге произошла крупная авария, в результате которой 8 человек погибли, 18 - травмированы.

Около 5.53 утра на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО столкнулись автомобиль Маzdа, маршрутный микроавтобус и автобус, перевозивший сотрудников одного из предприятий. Завтра в Кривом Роге объявлен День траура.