В центре Киева из-за столкновения маршрутки и "скорой" образовалась пробка (фото)
10:50, 17 апреля 2018Происшествия
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После ДТП на бульваре Дружбы народов образовалась большая пробка, которая растянулась от моста Патона до Лыбедской площади.
Серьезная авария с маршруткой и скорой / "Страна"
В Киеве на бульваре Дружбы народов произошло серьезное ДТП с участием скорой помощи и маршрутки. Как сообщает "Страна", авария произошла утром 17 апреля.
Информация о пострадавших пока не поступала.
После ДТП на бульваре Дружбы народов образовалась большая пробка, которая растянулась от моста Патона до Лыбедской площади.
Ранее УНИАН сообщал, что в Кривом Роге столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, погибли 8 человек.
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