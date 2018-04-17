В центре Киева из-за столкновения маршрутки и "скорой" образовалась пробка (фото)

После ДТП на бульваре Дружбы народов образовалась большая пробка, которая растянулась от моста Патона до Лыбедской площади.

В Киеве на бульваре Дружбы народов произошло серьезное ДТП с участием скорой помощи и маршрутки. Как сообщает "Страна", авария произошла утром 17 апреля. Информация о пострадавших пока не поступала. После ДТП на бульваре Дружбы народов образовалась большая пробка, которая растянулась от моста Патона до Лыбедской площади. Ранее УНИАН сообщал, что в Кривом Роге столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, погибли 8 человек.

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