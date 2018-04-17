В центре Киева из-за столкновения маршрутки и "скорой" образовалась пробка (фото)

10:50, 17 апреля 2018
Происшествия
204
серьезная авария с маршруткой и скорой / &quot;Страна&quot;

Информация о пострадавших пока не поступала.

После ДТП на бульваре Дружбы народов образовалась большая пробка, которая растянулась от моста Патона до Лыбедской площади.

Ранее УНИАН сообщал, что в Кривом Роге столкнулись маршрутка, легковушка и автобус, погибли 8 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП в Киеве