В Донецкой области из-за взрыва на шахте пострадали семь горняков (видео)

На горизонте 470 м взорвалась воздушно-метановая смесь.

В Донецкой области на шахте «Покровская» вчера поздно вечером произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадали 7 горняков.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«16 апреля в 23:00 в пгт Удачное Покровского р-на на шахте «Покровская» ЗАО «Шахтоуправление «Покровское», на горизонте 470 м, во второй южной лаве блока 7 произошел взрыв воздушно-метановой смеси, в результате которого пострадали 7 горняков», - говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших нет.

Как сообщил председатель Донецкой военно-гражданской администрация конференции Павел Жебривский, один из семи пострадавших шахтеров находятся в тяжелом состоянии.

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Шестеро пострадавших госпитализированы в Краматорский ожоговый центр, один - в Мирноградскую больницу.

«В то время в шахте находилось 406 горняков, на аварийном участке - 37. Как сообщают мне спасатели, в 00:40 всех горняков из аварийного участка подняли на поверхность», - написал Жебривский в Facebook.

Работа шахты приостановлена только на аварийном участке, остальные работают в штатном режиме.

К аварийно-спасательным работам привлекались 6 отделений Государственной военизированной горноспасательной службы Минэнергоугля.