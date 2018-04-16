Авария в центре Киева: пьяный водитель устроил два ДТП в столице (видео)
17:50, 16 апреля 2018Происшествия
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По предварительной информации, виновник аварии совершил второе ДТП, пытаясь скрыться с места первой аварии.
Виновник аварии, предварительно, совершил еще одно ДТП / facebook.com/dtp.kiev.ua
В центре Киева произошло серьезное пьяное ДТП с пострадавшими.
Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua. "Столкнулись 3 автомобиля. Со слов свидетелей, виновник ДТП находится в состоянии алкогольного опьянения. Подробности происшествия и детальная информация о пострадавших уточняются. На месте работают патрульная полиция и скорая помощь", - сказано в сообщении.
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Отмечается, что по предварительной информации виновник аварии перед этим совершил ДТП с пострадавшими в Соломенском районе столицы.
ВИДЕО: Facebook dtp.kiev.ua
Ранее популярный украинский певец попал в ДТП в центре Киева - машина певца Арсена Мирзояна протаранила вывеску с его же афишей.
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