Авария в центре Киева: пьяный водитель устроил два ДТП в столице (видео)

По предварительной информации, виновник аварии совершил второе ДТП, пытаясь скрыться с места первой аварии.

В центре Киева произошло серьезное пьяное ДТП с пострадавшими.

Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua. "Столкнулись 3 автомобиля. Со слов свидетелей, виновник ДТП находится в состоянии алкогольного опьянения. Подробности происшествия и детальная информация о пострадавших уточняются. На месте работают патрульная полиция и скорая помощь", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что по предварительной информации виновник аварии перед этим совершил ДТП с пострадавшими в Соломенском районе столицы.

ВИДЕО: Facebook dtp.kiev.ua

Ранее популярный украинский певец попал в ДТП в центре Киева - машина певца Арсена Мирзояна протаранила вывеску с его же афишей.