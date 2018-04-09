В Киеве перевернулась лодка: спасатели ищут трех человек (фото)

15:26, 09 апреля 2018
Происшествия
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В Киеве перевернулась лодка - пропали люди / фото dtp.kiev.ua

Об этом сообщает dtp kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Масштабные спасательные работы на о. Жуков. Три человека переправлялись на остров. Лодка опрокинулась. Люди пропали. Лодку вскоре обнаружили на дне. Пропавших ищут", - говорится в сообщении.

В Киеве перевернулась лодка / фото dtp.kiev.ua

На данный момент на месте происшествия работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуация и Киевской службы спасения.

На месте происшествия работают спасатели / фото dtp.kiev.ua

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Теги: #Киев#ГСЧС Украины#перевернулась лодка