В Киеве перевернулась лодка: спасатели ищут трех человек (фото)
15:26, 09 апреля 2018Происшествия
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Лодку вскоре обнаружили на дне
В Киеве перевернулась лодка - пропали люди / фото dtp.kiev.ua
В Киеве возле Жукова острова перевернулась лодка, в которой находились три человека.
Об этом сообщает dtp kiev.ua на своей странице в Facebook.
"Масштабные спасательные работы на о. Жуков. Три человека переправлялись на остров. Лодка опрокинулась. Люди пропали. Лодку вскоре обнаружили на дне. Пропавших ищут", - говорится в сообщении.
В Киеве перевернулась лодка / фото dtp.kiev.ua
На данный момент на месте происшествия работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуация и Киевской службы спасения.
На месте происшествия работают спасатели / фото dtp.kiev.ua
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