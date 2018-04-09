В Киеве перевернулась лодка: спасатели ищут трех человек (фото)

Лодку вскоре обнаружили на дне

В Киеве возле Жукова острова перевернулась лодка, в которой находились три человека.

Об этом сообщает dtp kiev.ua на своей странице в Facebook.

"Масштабные спасательные работы на о. Жуков. Три человека переправлялись на остров. Лодка опрокинулась. Люди пропали. Лодку вскоре обнаружили на дне. Пропавших ищут", - говорится в сообщении.

На данный момент на месте происшествия работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуация и Киевской службы спасения.