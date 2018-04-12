На Ивано-Франковщине пьяный водитель наехал на двух полицейских и скрылся, не реагируя на выстрелы

В результате наезда полицейские получили телесные повреждения, преступник скрылся на "Опель Вектра", а впоследствии бросил его.

В Ивано-Франковской области нетрезвый водитель совершил наезд на двух полицейских и скрылся с места происшествия.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области, инцидент случился 11 апреля около 18.15 в с. Подлесье Тысменицкого района.

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Согласно сообщению, полицейские получили информацию о том, что водитель автомобиля марки «Опель Вектра» польской регистрации управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Обнаружив автомобиль, полицейские подали звуковой сигнал и включили красные проблесковые маячки. Однако водитель автомобиля требования правоохранителей проигнорировал. Впоследствии он все же остановился.

По данным полиции, на требование инспектора предоставить документы для проверки водитель вел себя вызывающе и начал движение автомобилем задним ходом, пытаясь скрыться с места происшествия. В результате совершил наезд на двух патрульных и допустил столкновение со служебным автомобилем, нанеся механические повреждения в виде вмятин и царапин.

«Инспектор, осознавая угрозу своей жизни и здоровью коллеги, с целью предотвращения дальнейших преступных действий водителя, совершил предупредительный выстрел вверх. Однако после этих действий на требования работника правоохранительного органа водитель не реагировал. Поэтому инспектор снова применил огнестрельное оружие - пистолет ПМ, из которого совершил 3 выстрела в направлении шин автомобиля иномарки, но водитель скрылся», - говорится в сообщении.

В дальнейшем работниками полиции в лесу, недалеко от с. Старый Лисец, было обнаружен брошенный «Опель Вектра».

Отмечается, что одному работнику полиции причинены телесные повреждения в виде ссадины левой голени и правого предплечья, другому - ссадины мягких тканей правого предплечья.

Правоохранителями принимаются меры, направленные на установление места нахождения водителя-беглеца. Его личность установлена.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Действия злоумышленника квалифицированы по признакам совершения уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст. 342 (сопротивление работнику правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия.

Как сообщал УНИАН, вчера полицейский в Киеве разбил изъятый мотоцикл и повредил три автомобиля.