В Волновахе местные жители угнали карету "скорой", чтобы покататься

Водитель оставил автомобиль незапертым и пошел по делам, а через 5 минут машины уже не было.

Полиция Волновахи задержала двух человек, угнавших автомобиль скорой помощи. Нетрезвые мужчины хотели отдохнуть в Мариуполе, но добраться до города им было нечем.

Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Донецкой области, водитель «скорой» оставил авто незапертым и пошел по делам, а через 5 минут машины уже не было. Преступники, сняв номерные знаки, в объезд блокпостов двигались к Мариуполю.

Читайте также14-летний киевлянин с сообщником угнали в Обухове два "Жигуля", чтобы добраться домой (фото)

Чтобы найти авто, правоохранители ввели на территории обслуживания Волновахского отдела полиции план «Перехват». На поиск немедленно были ориентированы все наряды полиции. Возле Касьяновки полицейские заметили автомобиль и начали преследование. Правонарушители не хотели останавливаться, ведь понимали, что их «прогулка» закончилась.

«Местные жители 31 и 23 лет, находясь в состоянии алкогольного опьянения, без документов объяснили, что планировали развлечься в Мариуполе, но добраться до 700-тысячного города было нечем, поэтому, что называется, воспользовались случаем», - отмечается в сообщении.

По указанным фактам открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) УК Украины. Злоумышленники дают показания в отделе полиции.

Напомним, в феврале в Киеве задержали вооруженную банду угонщиков элитных авто. При обыске в гараже злоумышленников, кроме угнанного авто, было найдено оружие и пакетик с веществом, похожим на наркотическое.