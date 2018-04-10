Спецрежим безопасности: Одессу будут охранять полторы тысячи полицейских в годовщину освобождения от нацистов (видео)

Полиция призывает не использовать запрещенную коммунистическую символику.

В Одессе возле памятника Неизвестному матросу правоохранители установили усиленный режим контроля перед началом празднования 74 годовщины освобождения города от нацистов.

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Как сообщает ТСН, ситуация пока спокойная и контролируемая. На месте дежурят полторы тысячи работников правоохранительных органов, среди которых патрульные, национальные гвардейцы, полицейские, "полиция диалога".

С самого утра в месте собрания кинологи и взрывотехники проверили территорию на наличие опасных предметов, после чего установили ограждение и металлоискатели.