В Днепропетровской области на шахте погиб горняк

По предварительным данным, трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки.

В селе Вербки Павлоградского района Днепропетровской области на шахте имени Героев Космоса был смертельно травмирован горняк. Об этом сообщили в ОАО ДТЭК Павлоградуголь, передает Радио Свобода. Инцидент произошел утром в воскресенье, 8 апреля. Погибший - сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования. Читайте такжеНа Днепропетровщине женщина провалилась под землю на детской площадке (фото) По предварительным данным, трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи оторвался и ударил в грудь электрослесаря, который руководил лебедкой. Травма была смертельной. Для расследования причин проишедствия создана специальная комиссия под руководством инспекции Гоструда.

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