В Днепропетровской области на шахте погиб горняк

14:29, 08 апреля 2018
Происшествия
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В Днепропетровской области на шахте погиб горняк / фото УНИАН

Об этом сообщили в ОАО ДТЭК Павлоградуголь, передает Радио Свобода.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 8 апреля.

Погибший - сотрудник Павлоградского управления монтажных и демонтажных работ горно-шахтного оборудования.

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По предварительным данным, трагедия произошла во время транспортировки демонтированной секции с помощью лебедки. Кусок цепи оторвался и ударил в грудь электрослесаря, который руководил лебедкой. Травма была смертельной.

Для расследования причин проишедствия создана специальная комиссия под руководством инспекции Гоструда.

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Теги: #Днепропетровщина#шахта#горняки