В оккупированном Крыму электричка столкнулась с маршруткой, погибли пять человек - СМИ

По предварительным данным, в ДТП виноват водитель автобуса, который выехал на железнодорожные пути перед поездом.

На железнодорожном переезде возле Армянска в оккупированном Крыму электричка врезалась в маршрутку, есть погибшие.

Как сообщает новостной Telegram-канал Mash, в инциденте погибли пять человек, один из них ребенок. Еще шесть человек получили ранения, в том числе – двое детей.

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Отмечается, что в ДТП виноват водитель автобуса, он выехал на пути перед самым поездом. Переезд, на котором случилась трагедия, не регулируется шлагбаумом.

Крымское издание «Новости Крыма» со ссылкой российское МЧС в оккупированном регионе сообщает, что инцидент произошел в Красноперекопском районе. Электричка «Армянск — Джанкой» столкнулась с микроавтобусом Mercedes Sprinter, который следовал по маршруту «Севастополь — Армянск».

По информации чрезвычайного ведомства, погибли пассажиры автобуса. В электропоезде, при этом, никто не пострадал.

При этом, в МВД оккупантов сообщили, что пять человек погибли, а четверо – получили ранения.

Напомним, в феврале в оккупированном Крыму в результате столкновения трех грузовиков и легковой машины на трассе Керчь-Феодосия погибли семь человек, в том числе дети. Еще девять человек пострадали, двое из которых были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.