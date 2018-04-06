В Харькове горела многоэтажка: людей вытаскивали через окна, одна женщина погибла (фото)

Из-за пожара на первом этаже возникло сильное задымление, которое распространилось по лестничной клеткой на верхние этажи.

В Харькове ночью произошел пожар в 9-этажном жилом доме на пр. Гагарина, 211, в результате которого погибла женщина.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 6 апреля в 03:48. Из сообщения стало известно о возгорании в квартире на первом этаже.

К месту происшествия прибыло 2 отделения спасателей. Во время проведения разведки они установили, что в результате горения возникло сильное задымление, которое распространилось по лестничной клеткой на верхние этажи. Возникла реальная угроза жильцам целого подъезда.

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«Оценив ситуацию, руководитель тушения пожара вызвал дополнительные силы и средства, на помощь прибыли еще 2 автоцистерны, 1 специальный спасательный автомобиль, автолестница, база газодымозащитной службы и штаб пожаротушения. Всего к спасению людей и ликвидации огня было привлечено около 30 спасателей», – говорится в сообщении.

Отмечается, что главной задачей пожарных было спасти людей от отравления дымом. Для этого установили 2 автолестницы и сформировали 6 звеньев газодымозащитников, которые начали удалять дым с лестничной клетки, искать жильцов и выводить их на свежий воздух.

В общем с помощью автолестниц из окон квартир с 6 по 9 этажи спасено 10 человек, из которых 2 — дети. По лестнице бойцы ГСЧС спасли еще 8 человек, среди которых 1 ребенок. Еще 11 жильцов самостоятельно эвакуировались под присмотром спасателей.

«Огонь охватил одну из комнат двухкомнатной квартиры на площади 25 кв.м. В 05:12 спасатели локализовали пожар в 06:30 – ликвидировали его. Во время обследования квартиры на кухне было обнаружено тело погибшей женщины 1937 года рождения. Причина возникновения возгорания выясняется», – сообщили в ГСЧС.