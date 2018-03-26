В Харькове в результате пожара в торговом центре эвакуирован 31 человек

По предварительным данным, причиной возгорания является короткое замыкание электрической сети.

В Харькове спасатели оперативно ликвидировали пожар в девятиэтажном ТЦ «Дом торговли центральный», эвакуирован 31 человек.

Как сообщает ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, информация о пожаре в торговом центре поступила в Службу спасения «101» 26 марта в 10:38.

Согласно сообщению, к месту происшествия по повышенному номеру вызова были направлены 4 оперативных пожарно-спасательных отделения на автоцистернах, автолестница и специальный спасательный автомобиль.

Разведка пожара установила, что в данном торговом учреждении на лестнице 2-го этажа горели силовые кабели на площади 2 кв. м, а также электрощитовая в подвале на площади 3 кв. м.

«Горение полимерных материалов выделяло большое количество опасного дыма. Администрации учреждения удалось эвакуировать большинство посетителей и работников на свежий воздух до прибытия спасателей, но некоторые все же остались на верхних этажах здания. Из-за дыма люди потеряли ориентацию, не могли самостоятельно найти выход и задыхались», - говорится в сообщении.

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Учитывая опасность отравления людей продуктами горения, спасатели немедленно организовали их эвакуацию газодымозащитной службой. В сопровождении звеньев ГДЗС из помещений 4-го, 5-го и 6-го этажей наружу был выведен 31 человек.

Пожар ликвидировали с помощью огнетушителей в 11:07.

Отмечается, что благодаря оперативным действиям спасателей и администрации торгового центра удалось избежать погибших и пострадавших.

По предварительным данным, причиной возгорания является короткое замыкание электрической сети.