В Днепре горела Приднепровская ТЭС (видео)

По предварительной информации, горело открытое распределительное устройство.

Ранним утром 5 апреля на Приднепровской ТЭС произошло возгорание. По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.

Как сообщает местное издание «Информатор», на месте работали ГСЧС и патрульная полиция.

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Экипаж патрульной полиции проезжал мимо Приднепровской ТЭС и заметил на ее территории клубы огня. Что-то вспыхнуло, но взрыва не было. Полиция сразу же подъехала на КПП предприятия, сообщила о происшествии, но охрана уже была проинформирована. Они оповестили руководство предприятия и вызвали на место ГСЧС. Версия о теракте на данный момент не подтверждается», — рассказал лейтенант полиции Егор Егорин.

Отмечается, что электростанция является охраняемым объектом, и вход на ее территорию строго запрещен. Полиция смогла осмотреть лишь прилегающие территории, но ничего подозрительного не нашла.

По предварительной информации, горело открытое распределительное устройство.

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