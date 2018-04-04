В Днепре в многоэтажке оборвался лифт с 17-летней девушкой внутри

Происшествие произошло в одной из многоэтажек жилого массива «Тополь».

В Днепре в результате падения лифта в многоэтажке травмирована 17-летняя девушка.

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Как сообщила начальник отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, происшествие произошло 3 апреля в одной из многоэтажек на жилом массиве «Тополь».

«Девушка была в гостях у бабушки. Когда спускалась вниз на лифте, кабина начала стремительно падать до уровня второго этажа. Свет погас. Девушка начала стучать по кабине. Ее услышали жильцы дома, которые вызвали медиков и полицию», - отметила Старчевская.

Девушка жаловалась на сильные боли в ребрах и позвоночнике. Ее госпитализировали в Днепропетровскую областную детскую больницу. Сейчас жизни потерпевшей ничего не угрожает. По факту падения лифта полиция проводит расследование.