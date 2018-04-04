Поджог польского автобуса во Львове: в СБУ заявили о задержании террористов

Как сообщили в управлении СБУ во Львовской области, событие действительно имело место, а действия злоумышленников были контролируемыми, чтобы избежать человеческих жертв.

В управлении СБУ во Львовской области заявили, что ранее распространенная информация о поджоге польского автобуса во Львове, которую затем опровергла полиция, не была первоапрельской шуткой.

Как сообщил пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Олег Александров, происшествие действительно имело место, действия злоумышленников были контролируемыми, чтобы избежать человеческих жертв.

«Должен поставить точку в истории, всколыхнувшей медийное сообщество. Речь идет о поджоге польского автобуса, произошедшем в ночь на 1 апреля вблизи Стрыйского автовокзала во Львове. Это происшествие происходило в рамках контроля за совершением преступления. Речь идет о том, что оперативники спецслужбы контролировали действия террористов для того, чтобы избежать человеческих жертв и задокументировать действия всего звена злоумышленников - от непосредственных исполнителей до заказчиков. Физическое задержание злоумышленников состоялось 1 апреля. На следующий день, 2 апреля, им было объявлено о подозрении и 3 апреля суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей», - заявил Александров.

Читайте такжеСБУ задержала подозреваемых в подрыве "Мемориала львовских орлят": причастны российские спецслужбы

Как сообщал УНИАН, председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак вчера заявил, что сотрудники спецслужбы задержали двух исполнителей подрыва польского «Мемориала Орлят» на Лычаковское кладбище во Львове, которые также подожгли польский туристический автобус.

«По имеющейся информации, финансирование терактов осуществлялось окружением беглого экс-президента под кураторством российских спецслужб», - заявил глава СБУ.

Вечером 13 марта на Лычаковском кладбище во Львове, недалеко от польского захоронения «Мемориал львовских орлят» произошел взрыв. По предварительным данным полиции, взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва образовалась воронка диаметром 20 см, пострадавших не было, сооружения мемориала повреждениям не подверглись.

1 апреля в СМИ и соцсетях была обнародована информация о том, что ночью вблизи Стрыйского автовокзала во Львове неизвестные якобы подожгли польский автобус и обклеили его красно-черными листовками.

2 апреля в областных управлениях полиции и ГСЧС опровергли эту информацию, заявив, что это якобы была первоапрельская шутка.