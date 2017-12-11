Повреждение польского туристического автобуса под Львовом квалифицировали как теракт

По факту повреждения польского туристического автобуса вблизи Львова открыто уголовное производство по статье «террористический акт».

Об этом сообщил пресс-секретарь Управления СБУ во Львовской области Олег Александров.

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«По факту повреждения автобуса на стоянке возле гостиничного комплекса в селе Сокольники вблизи Львова открыто уголовное производство по ст. 258 УК Украины (террористический акт, то есть применение оружия, совершение взрыва, если такие действия были совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, провокации военного конфликта, международного осложнения - наказываются лишением свободы на срок до десяти лет)», - отметил пресс-секретарь облуправления СБУ.

По его словам, сейчас назначен ряд экспертиз с целью установления источника взрыва, которым поврежден автобус.

Как сообщал УНИАН, утром 10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что на стоянке возле гостиницы «Барская гора», которая находится возле кольцевой дороги Львова в селе Сокольники Пустомытовского района, неизвестные ночью повредили автобус МАN Lions Coach с номерами польской регистрации. Автобус перевозил группу туристов из Польши, которые остановились в данной гостинице.

Работники полиции, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что неизвестным взрывным устройством повреждена обшивка багажного отделения и боковое стекло возле кабины водителя. В салоне автобуса обнаружены предметы, похожие на обломки боеприпаса.

На момент происшествия салон автобуса был пуст, никто не пострадал.