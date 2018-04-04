"Рыба плавала в доме": в Полтавской области паводки затопили дома людей

Вода немного отошла, однако во многие дома можно зайти даже не в обычных резиновых, а только в высоких рыбацких сапогах.

Бедой обернулся весенний паводок для шести сел Полтавской области - там ночью поднялся уровень воды, люди едва успели спасти скот.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Светлана говорит, что ее двор залило буквально за два часа – не успели и опомниться. В погребе утонули картофель, капуста и консервация, семья всю ночь молилась, чтобы вода не дошла до дома. Теперь под ногами на дворе грязь, а в огороде самое настоящее озеро. Муж Светланы пытается добраться до кур, которые уже три дня сидят без еды. "Масса такая была, что клеток не было видно, немного спала вода", - комментирует ситуацию он.

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В долине реки Многа подтопило шесть сел, даже старожилы признаются, что такого здесь еще не видели – уровень воды поднялся на 2,5 метра. Теперь вода немного отошла, однако до большей части домов можно дойти даже не в обычных резиновых, а только в высоких рыбацких сапогах. Катерина говорит, что два дня муж ее носит на руках, потому что зайти или выйти из дома она не могла – воды было чуть ли не по пояс. Наводнение принесло в дом кучу разного хлама, вода осталась везде, даже в холодильнике, в гараже затопило машину. Спасатели до пострадавших не доплыли, потому что не имели надувных лодок – на спасение пришли соседи. "Приехал трактором, погрузили в ковш свиней, теленка и отвезли к людям", - говорит местная жительница Екатерина Солодун.

Как будто не на наводнение, в туфлях, на двор соседки Светланы заходит представитель районной администрации, а с ним спасатель Анатолий. Их селяне встречают вопросом: "А что же это вы так поздно?". Представители власти отрицают, мол, были на месте событий и в предыдущие дни, но ничего сделать не могли из-за слишком высокого уровня воды, а вот теперь, когда река спадает, могут откачивать воду из подвалов. Люди упрекают чиновников, что те не помогли спасти имущество. "У меня в доме рыба плавала", - говорят селяне. Представитель райадминистрации обещает возместить убытки.

Во сколько может вылиться восстановление жилья, Валентина пока даже не берется считать. У нее сгорела вся бытовая техника, подняло пол и даже упала печь. "Что я делать буду – не знаю. Где мы будем ночевать эту ночь - в холодном доме, а где завтра", - признается она. И таких людей – десятки и сотни. От наводнения пострадал чуть ли не каждый двор.

Ранее УНИАН сообщал, что в г. Ахтырка Сумской области из подтопленных частных домовладений в результате наводнения эвакуированы более 40 жителей. В частности в ГСЧС сообщили, что 2 апреля в 01:15 в результате интенсивного таяния снега произошло резкое повышение уровня воды в реке Ахтырка, что привело к подтоплению частных домовладений на 11-ти улицах города.