Из-за стремительной оттепели частный сектор Днепра оказался под водой (видео)

Некоторые улицы превратились в реки.

Из-за оттепели страдает Днепр. Этой зимой осадков в городе выпало в четыре раза больше нормы.

Сейчас там затопило дворы, огороды и даже дома, говорится в ТСН.

Некоторые улицы превратились в реки. В частном секторе - в воде по меньшей мере полторы сотни дворов. Спасатели откачивают воду, но она прибывает снова. На дворе бабушки Нины воды по щиколотку. За хлебом или в аптеку ходит по самодельным мосткам. В доме вода покрыла пол, только-только начал таять снег. Вода стоит в домах и дворах - под ней скрылись даже огороды. Все, что успели посадить, пропадет, жалуются люди.

Не только дома, а целые улицы. Машины здесь не едут - плывут. И это им повезет, если под водой не поймают ямы. Полторы сотни дворов и прилегающие улицы поплыли вместе с оттепелью. Люди винят коммунальщиков.

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"Как снег сходит - у нас вообще откачка не работает по району", - жалуется местная жительница.

"Во многих районах просто не существует ливневых коллекторов. Воду некуда отвести", - объясняет заместитель городского головы Михаил Лысенко.

Спасатели работают и не успевают откачивать воду. Только откачают, вода вновь прибывает. Чрезвычайники снова и снова ставят помпу в одних и тех же дворах. Единственная надежда у людей на солнце. Когда потеплеет, грунтовые воды спадут, и дома просохнут. По самым оптимистичным прогнозам, говорят спасатели, на это уйдет не меньше недели.

Напомним, таяние снега вызвало большое наводнение в Ахтырке Сумской области. Большая вода натворила бед также на Полтавщине и в Чернигове.