Следов поджога не нашли: в полиции объяснили, почему ночью под Киевом одним махом сгорели 5 авто (фото)

По предварительным выводам правоохранителей, причиной пожара стало возгорание мусорного бака, откуда огонь перекинулся от одного автомобиля к другому.

Следов поджога пяти автомобилей, которые сгорели ночью в Софиевской Борщаговке, не выявлено.

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Как сообщает ГУ НП в Киевской области, по предварительным выводам правоохранителей, причиной пожара стало возгорание мусорного бака, откуда огонь перекинулся от одного автомобиля к другому. Следов поджога на данный момент не обнаружено.

Отмечается, что никто из граждан не пострадал.

«По результатам проведенного осмотра будет решен вопрос об открытии уголовного производства. Следов поджога пяти автомобилей под Киевом не обнаружено», – говорится в сообщении.