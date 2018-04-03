Следов поджога не нашли: в полиции объяснили, почему ночью под Киевом одним махом сгорели 5 авто (фото)

15:39, 03 апреля 2018
Происшествия
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Никто из граждан не пострадал / фото ГУ НП в Киевской области, Facebook

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Как сообщает ГУ НП в Киевской области, по предварительным выводам правоохранителей, причиной пожара стало возгорание мусорного бака, откуда огонь перекинулся от одного автомобиля к другому. Следов поджога на данный момент не обнаружено.

Отмечается, что никто из граждан не пострадал.

«По результатам проведенного осмотра будет решен вопрос об открытии уголовного производства. Следов поджога пяти автомобилей под Киевом не обнаружено», – говорится в сообщении.

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Теги: #полиция#пожар