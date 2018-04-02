В Запорожье произошел пожар в одном из ТЦ (видео)

15:14, 02 апреля 2018
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Вспыхнуло на хозяйственной территории, где хранились деревянные поддоны. Довольно быстро огонь распространился на счетчик и газовую трубу.

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Пожар тушили полсотни спасателей. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня на торговый зал.

В результате пожара обгорела обшивка и внешняя стена супермаркета.

Сейчас на месте работают оперативники вместе с представителями службы безопасности торговой сети. Причины возгорания устанавливаются. Среди основных версий – неосторожное обращение с огнем или умышленный поджог.

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Теги: #пожар#супермаркет#Запорожье