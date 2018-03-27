В Житомирской области будут судить депутата сельсовета, который наехал на пешехода и скрылся с места ДТП

Депутат подозревается в наезде автомобилем на лежащего пешехода в поселке Куйбышево 11 ноября прошлого года, после чего он скрылся с места происшествия.

В Житомирской области будут судить депутата, который смертельно травмировал пешехода и скрылся с места аварии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, это ведомство обеспечивает процессуальное руководство в уголовном производстве по факту оставления депутатом сельского совета человека в опасном для жизни состоянии.

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По результатам проведенного предварительного расследования вчера прокурор Житомирской области Любомир Войтович сообщил депутату Рудне-Ивановского сельского совета Емильчинского района о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 135 (оставление лица в опасном для жизни состоянии) УК Украины.

Депутат подозревается в том, что 11 ноября прошлого года в вечернее время он совершил наезд автомобилем на лежащего пешехода в поселке Куйбышево. Депутат скрылся с места происшествия, оставив потерпевшего в опасном состоянии. От полученных травм пострадавший скончался.

В настоящее время продолжается досудебное расследование, которое проводит Главное управление Нацполиции в области.

Санкция указанной статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.