В метро Киева задержали мужчину со взрывчаткой (фото)

Также у задержанного изъяты пластид, запалы и детонаторы.

В Киеве на станции метро «Житомирская» правоохранители задержали 28-летнего киевлянина, у которого изъяли тротиловую шашку.

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Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко на своей странице в социальной сети Facebook.

«На станции метро «Житомирская» сотрудники полиции задержали киевлянина, 1990 года рождения, который следовал в центр города и для чего-то прихватил с собой тротиловую шашку весом около 100 граммов, примерно столько же пластида, запалы и детонаторы», - написал он.

По словам Крищенко, с задержанным работают сотрудники Службы безопасности Украины.