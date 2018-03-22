В метро Киева задержали мужчину со взрывчаткой (фото)
12:00, 22 марта 2018Происшествия
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Также у задержанного изъяты пластид, запалы и детонаторы.
Правоохранители метрополитена обнаружили на станции пассажира, который вез в рюкзаке тротиловую шашку, пластид, запалы и детонаторы / фото kyiv.npu.gov.ua
В Киеве на станции метро «Житомирская» правоохранители задержали 28-летнего киевлянина, у которого изъяли тротиловую шашку.
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Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко на своей странице в социальной сети Facebook.
«На станции метро «Житомирская» сотрудники полиции задержали киевлянина, 1990 года рождения, который следовал в центр города и для чего-то прихватил с собой тротиловую шашку весом около 100 граммов, примерно столько же пластида, запалы и детонаторы», - написал он.
По словам Крищенко, с задержанным работают сотрудники Службы безопасности Украины.
фото kyiv.npu.gov.ua
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