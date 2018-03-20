При поисках трех заблудившихся в Карпатах туристов спасатели нашли одного из них мертвым

10:17, 20 марта 2018
Происшествия
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Спасатели в Карпатах нашли заблудившегося туриста мервим / фото УНИАН

Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"19.03.2018 ориентировочно в 16.46 работники Яворницкого ПРВ на полонине Гропа нашли одного из туристов, гражданин, 1986 г.р., житель г. Ужгород. С его слов их группа разделилась и один из туристов, гражданин, 1984 г.р., житель г. Ужгород, погиб ориентировочно между полониной Гропа и г. Выход", - говорится в сообщении.

Сообщается, что третий турист самостоятельно сошел с горы и остановился у местных жителей.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области спасатели нашли 12 заблудившихся в горах туристов.

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Теги: #Карпаты#туристы