При поисках трех заблудившихся в Карпатах туристов спасатели нашли одного из них мертвым

Погибшим оказался 34-летний житель Ужгорода.

При поисках трех заблудившихся туристов, которые, по предварительной информации, 17 марта совершали восхождение на гору Поп Иван, спасатели нашли одного из них мертвым.

Об этом сообщили в Управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

"19.03.2018 ориентировочно в 16.46 работники Яворницкого ПРВ на полонине Гропа нашли одного из туристов, гражданин, 1986 г.р., житель г. Ужгород. С его слов их группа разделилась и один из туристов, гражданин, 1984 г.р., житель г. Ужгород, погиб ориентировочно между полониной Гропа и г. Выход", - говорится в сообщении.

Сообщается, что третий турист самостоятельно сошел с горы и остановился у местных жителей.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области спасатели нашли 12 заблудившихся в горах туристов.