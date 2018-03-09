Во Львове женщина-самоубийца выпрыгнула с 8-го этажа на припаркованное авто
Во Львове женщина-самоубийца выпрыгнула из окна квартиры на 8-м этаже жилого дома и от полученных травм скончалась на месте.
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, женщина упала на припаркованный возле дома автомобиль-такси.
Инцидент произошел сегодня, 9 марта, в 7.30 на ул. Врубеля.
Читайте такжеВ Харькове 86-летняя женщина покончила с собой в больнице«Погибшей оказалась 37-летняя львовянка, которая жила в этом доме. Женщина оставила предсмертную записку, и, по предварительной версии, это было самоубийство», - отмечается в сообщении.
Также, по информации полиции, на момент, когда потерпевшая выпала из окна, в квартире находились ее родные.
Все обстоятельства происшествия расследуются. Решается вопрос об открытии уголовного производства, добавили в полиции.
Как сообщал УНИАН, в Килийском районе Одесской области 8 марта повесился пятиклассник.