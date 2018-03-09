Во Львове женщина-самоубийца выпрыгнула с 8-го этажа на припаркованное авто

Женщина оставила предсмертную записку. Полиция решает вопрос об открытии уголовного производства.

Во Львове женщина-самоубийца выпрыгнула из окна квартиры на 8-м этаже жилого дома и от полученных травм скончалась на месте.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, женщина упала на припаркованный возле дома автомобиль-такси.

Инцидент произошел сегодня, 9 марта, в 7.30 на ул. Врубеля.

Читайте такжеВ Харькове 86-летняя женщина покончила с собой в больнице«Погибшей оказалась 37-летняя львовянка, которая жила в этом доме. Женщина оставила предсмертную записку, и, по предварительной версии, это было самоубийство», - отмечается в сообщении.

Также, по информации полиции, на момент, когда потерпевшая выпала из окна, в квартире находились ее родные.

Все обстоятельства происшествия расследуются. Решается вопрос об открытии уголовного производства, добавили в полиции.

Как сообщал УНИАН, в Килийском районе Одесской области 8 марта повесился пятиклассник.