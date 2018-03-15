Савченко выдворили из Рады: пронесла в зал гранаты и пистолет - СМИ

По информации источников, Савченко занесла в зал парламента три гранаты и пистолет.

С народным депутатом Надеждой Савченко в сессионном зале Верховной Рады произошел инцидент, в котором может быть задействовано оружие.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники.

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Сообщается, что когда Савченко заняла свое рабочее место, к ней подошли несколько депутатов от фракции "Народный фронт", в частности Андрей Тетерук и Андрей Левус.

После непродолжительного разговора Савченко в сопровождении депутатов покинула здание парламента.

По информации собеседников "Украинской правды", Савченко занесла в зал три гранаты и пистолет. Эту информацию УП подтвердили собеседники в двух фракциях коалиции. Именно они ее и вывели из зала. Охранники не имели права проверить депутата.

По информации источников УП, Савченко согласилась отдать боеприпасы при условии, что инцидент не получит огласки.

Как сообщал УНИАН, сегодня генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о привлечении к ответственности, задержании и аресте внефракционного депутата Савченко.

Луценко в ВР заявил, что "у следствия есть неопровержимые доказательства того, что Надежда Савченко - народный депутат Украины - лично планировала ..., лично давала указания о том, как совершить террористический акт здесь, в этом зале, уничтожив боевыми гранатами две ложи - правительственную и должностную, минометами обрушив купол Верховной Рады и автоматами добивая тех, кто выживет". Луценко отметил, что у правоохранителей есть неоспоримые доказательства, и сегодня он внесет в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко.