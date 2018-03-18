На Луганщине в двух шахтах 176 горняков заблокированы под землей
20:02, 18 марта 2018Происшествия
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Под землей на шахте «Карбонит» остаются 93 горняка, на шахте «Золотое» – 83.
По информации МінТОТ, под землей на шахте «Карбонит» остаются 93 горняка, на шахте «Золотое» – 83 / Фото УНИАН
В Луганской области из-за обесточивания шахт «Золотое» и «Карбонит» остаются заблокированными под землей 176 горняков.
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Об этом сообщается в Twitter Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинТОТ).
«В Луганской области... в связи с погодными условиями обесточены поселки Золотое и Карбонит, где на шахтах «Золотое» и «Карбонит» 176 человек заблокированы», - говорится в сообщении.
По информации МинТОТ, под землей на шахте «Карбонит» остаются 93 горняка, на шахте «Золотое» – 83.
Сейчас проводятся ремонтные работы по восстановлению электроснабжения.
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