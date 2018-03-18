В Одессе перекрыт доступ к Генконсульству РФ из-за сообщения о минировании (фото)

Улица, где расположено генконсульство, находится в курортной зоне города.

В Одессе перекрыт доступ к Генеральному консульству Российской Федерации из-за сообщения о минировании улицы, на которой находится диппредставительство, где расположен избирательный участок.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции, сегодня в 08.10 по спецлинии «102» поступило анонимное сообщение о том, что улица Гагаринское плато заминирована.

На месте работают наряды полиции, специалисты взрывотехнического управления и кинологи. Принимаются меры по локализации территории.

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Эта улица находится в курортной зоне города на возвышенности и постепенно поднимается вверх, она очень узкая, пешеходная зона около метра шириной.

К Гагаринскому плато прибыли представители общественных организаций для участия в акции протеста против проведения выборов на территории Украины российского президента, но улица перекрыта. В настоящее время на месте находится большое количество правоохранителей.

Справка УНИАН. Генеральное консульство Российской Федерации в Одессе расположено в курортной зоне (на Гагаринском плато – район Аркадии).

В зоне его обслуживания – четыре региона Украины: Одесская, Николаевская, Кировоградская и Херсонская области.