Украинский десантник плюнул в лицо российскому пропагандисту (видео)

17:00, 12 марта 2018
Происшествия
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Шейнин начал говорить, что воевал в Афганистане / Скриншот

Видео было опубликовано на Youtube-канале Ананьева. На записи он сравнивает, как агрессивно ведет себя Шейнин на ТВ, и как он реагирует на оскорбления в жизни.

Десантник плюнул пропагандисту в лицо, но тот вытерся и начал рассказывать о том, что сам воевал.

Как сообщал УНИАН, в России телеведущий Андрей Норкин набросился на украинского политолога Дмитрия Суворова и устроил драку во время эфира программы "Место встречи" на пропагандистском канале "НТВ".

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Теги: #Валерий Ананьев#Артем Шейнин#плюнул в лицо