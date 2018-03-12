Украинский десантник плюнул в лицо российскому пропагандисту (видео)
17:00, 12 марта 2018Происшествия
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Украинец встретился с пропагандистом Шейниным в итальянской Вероне.
Шейнин начал говорить, что воевал в Афганистане / Скриншот
Украинский десантник Валерий Ананьев опубликовал видео своей встречи с российским пропагандистом Артемом Шейниным в итальянской Вероне.
Видео было опубликовано на Youtube-канале Ананьева. На записи он сравнивает, как агрессивно ведет себя Шейнин на ТВ, и как он реагирует на оскорбления в жизни.
Десантник плюнул пропагандисту в лицо, но тот вытерся и начал рассказывать о том, что сам воевал.
Как сообщал УНИАН, в России телеведущий Андрей Норкин набросился на украинского политолога Дмитрия Суворова и устроил драку во время эфира программы "Место встречи" на пропагандистском канале "НТВ".
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