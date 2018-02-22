"Навалилась груда тел": попавший под раздачу на росТВ украинский политолог рассказал подробности драки (видео)

Украинский политолог Суворов не помнит, кто первый применил физическую силу.

В эфире программы "Место встречи" ведущий Андрей Норкин атаковал украинского политолога Дмитрия Суворова.

Суворов заявил "Говорит Москва", что он и ведущий НТВ вряд ли после конфликта в эфире будут выяснить отношения на боксерском ринге. По словам Суворова, его били и находившиеся в студии женщины.

"Приглашённый эксперт, якобы европеец, обвинял мою страну в геноциде детей в посёлке Зайцево. Это была неправда, я возмутился, после этого разгорелся конфликт, который закончился дракой", - рассказал он.

Читайте также"Война заберет самых агрессивных": "свободовец" Леонов набросился на скандального журналиста Коцабу в прямом эфире (видео)По словам политолога, он не помнит, кто первый применил физическую силу, "все было в тумане".

"Ко мне подскочил Андрей Норкин, я успел снять очки, ну и дальше уже пошли в рукопашную, на меня навалилась груда тел. Меня били ногами по лицу, женская нога была – Елены Бойко (журналистка из Львова, – Ред.). Меня охрана вывела из студии в костюмерную. Андрей Норкин выбежал на улицу и там курил. Где-то через полчаса я уехал", - добавил он.

"Жаловаться я точно не буду, это мужской разговор, мужская драка, какие могут быть претензии. Такого варианта развития событий я даже не допускаю", - заявил Суворов.

Как сообщал УНИАН, в России телеведущий Андрей Норкин набросился на украинского политолога Дмитрия Суворова и устроил драку во время эфира программы "Место встречи" на пропагандистском канале "НТВ".