В Полтаве без газа остались 30 жилых домов и две котельные

08:56, 12 марта 2018
Происшествия
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В без газа остались десятки жилых домов и три котельные / фото УНИАН

«12 марта в 03:00 в г. Полтава из-за разгерметизации газопровода диаметром 125 мм остались без газоснабжения 30 частных жилых домов и 2 котельные, обеспечивающие теплоснабжением 6 общежитий, 2 медицинских учреждения и 1 школу-интернат (около 3 тыс. абонентов)», - указано в сообщении.

На месте происшествия работает аварийная бригада ПАО «Полтавгаз».

Сообщается также, что по состоянию на 7 утра в городе Смела Черкасской области без газоснабжения остаются 3 котельные: без тепла остаются 57 домов, 3 детских сада, 1 медицинское учреждение и 1 школа.

Подключение котельных к газоснабжению запланировано на 12 марта.

Напомним, еще в начале февраля региональная газораспределительная компания "Черкассыгаз" отключило от газоснабжения все котельные города Смела Черкасской области.

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Теги: #отопление#Полтава