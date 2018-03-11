В Оболонском районе Киева неизвестные подожгли храм УПЦ МП (фото)

Злоумышленники разбили окно, залили внутрь храма горючую смесь и подожгли его.

В Оболонском районе Киева неизвестные совершили поджог храма Преображения Господня, который принадлежит Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Об этом сообщается на сайте Киевской митрополии УПЦ МП.

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«В ночь с 9 на 10 марта примерно в 3:00 неизвестные совершили поджог храма в честь Преображения Господня... Неизвестные разбили окно, залили внутрь горючую смесь и подожгли храм», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту поджога полицией начато уголовное производство.