В Одесской области открыли дело по факту смерти пятиклассника, обнаруженного повешенным

Уголовное производство открыто по статье об умышленном убийстве. Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

В Одесской области полиция начала расследование по факту гибели пятиклассника, обнаруженного повешенным в селе Шевченково Килийского района.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, накануне в 19.10 в дежурную часть Килийского отделения полиции поступило сообщение от врачей о том, что в Шевченково повесился 11-летний подросток.

«Тело нашли в сарае, на заднем дворе дома, в петле из шпагата, которым связывают сено», - сообщили в главке.

Отмечается, что при первичном осмотре внешних следов насилия не обнаружено.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство"). Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Предварительная причина смерти - самоубийство. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.