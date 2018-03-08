На бульваре Дружбы народов в Киеве столкнулись семь автомобилей (видео)

По предварительной информации, пострадавших в масштабном ДТП нет.

На бульваре Дружбы народов в Киеве произошло ДТП с участием семи автомобилей.

Читайте такжеДаже не притормозил: журналисты раскрыли подробности ДТП с кортежем Порошенко (видео)Об этом говорится в сообщении проекта dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

"Массовое ДТП в Киеве на бул. Дружбы народов, в направлении моста Патона. Предварительно, столкнулись 7 авто. Без пострадавших", – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что из-за гололеда в Киеве произошло более десятка ДТП, из-за чего улицы столицы парализовали 9-балльные пробки.