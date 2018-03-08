На бульваре Дружбы народов в Киеве столкнулись семь автомобилей (видео)
20:13, 08 марта 2018Происшествия
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По предварительной информации, пострадавших в масштабном ДТП нет.
В Киеве произошло масштабное ДТП / prm
На бульваре Дружбы народов в Киеве произошло ДТП с участием семи автомобилей.
Читайте такжеДаже не притормозил: журналисты раскрыли подробности ДТП с кортежем Порошенко (видео)Об этом говорится в сообщении проекта dtp.kiev.ua на странице в Facebook.
"Массовое ДТП в Киеве на бул. Дружбы народов, в направлении моста Патона. Предварительно, столкнулись 7 авто. Без пострадавших", – говорится в сообщении.
Накануне сообщалось, что из-за гололеда в Киеве произошло более десятка ДТП, из-за чего улицы столицы парализовали 9-балльные пробки.
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