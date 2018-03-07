Из-за многочисленных ДТП столицу парализовали 9-балльные пробки

Из-за гололеда на дорогах сегодня в столице произошло более десятка ДТП.

Из-за гололеда сегодня в Киеве произошло более десятка ДТП, из-за чего улицы столицы парализовали 9-балльные пробки.

Об этом свидетельствуют данные Google. Самые сильные пробки наблюдаются в центральной части города. Пробки парализовали движение по ул. Леси Украинки, ул. Евгения Коновальца, бульв. Дружбы Народов, бульв. Тараса Шевченко, ул. Жилянской, ул. Саксаганского, ул. Сечевых Стрельцов, просп. Воздухофлотскому, ул. Вадима Гетьмана от Индустриального путепровода до станции метро "Шулявская", бульв. Чоколовскому и в районе Севастопольской площади.

Частично парализовано движение по Кольцевой дороге в районе пересечения с ул. Черновола в направлении Одесской площади и в районе Теремки-2 в обратном направлении.

Также на левом берегу столицы наблюдаются пробки на Броварском проспекте от метро "Черниговская" до метро "Лесная", в районе Дарницкой площади. Из-за ДТП затруднено движение по ул. Братиславской, вул. Гната Хотхевича и просп. Гагарина.

Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают об опасном гололеде на Киевщине и завтра, 8 марта.