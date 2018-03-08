Обстрел ресторана в Киеве: в полиции открыли уголовное дело и рассказали подробности

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители начали уголовное производство по факту обстрела ресторана в столице, стрелявший в террасу ресторана разыскивается. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте полиции Киева.

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«В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал», - говорится в сообщении.

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана.

По факту умышленного уничтожения или повреждения имущества начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает злоумышленника.

Как сообщал УНИАН, на улице Владимирской в Киеве, недалеко от Национального музея истории Украины, в ночь на четверг, 8 марта, неизвестные выстрелили из гранатомета по зданию ресторана "Лео".