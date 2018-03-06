У Порошенко прокомментировали ДТП, в котором его кортеж едва не задавил пенсионера насмерть

Служебный автомобиль полиции, сопровождавший кортеж президента, сбил в центре Киева 88-летнего пенсионера.

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко прокомментировал ДТП с автомобилем из кортежа, сбившего 88-летнего пенсионера в центре Киева. По его словам, президент уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь.

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"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, служебный автомобиль полиции, сопровождавший кортеж президента, сбил в центре Киева пожилого мужчину. По предварительной информации врачей, у пострадавшего – перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.