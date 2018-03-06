У Порошенко прокомментировали ДТП, в котором его кортеж едва не задавил пенсионера насмерть

14:50, 06 марта 2018
Происшествия
3761
&quot;Главком&quot;

Читайте такжеКортеж Порошенко сбил человека в центре Киева: камеры "поймали" момент ДТП (видео)

"Независимо от сигнала регулировщика, речь идет о пожилом человеке. Президент сожалеет о ДТП с полицейским автомобилем и уже поручил оказать пострадавшему необходимую помощь", - говорится в сообщении

Как сообщал УНИАН, служебный автомобиль полиции, сопровождавший кортеж президента, сбил в центре Киева пожилого мужчину. По предварительной информации врачей, у пострадавшего – перелом ноги и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: ДТП с кортежем Порошенко в Киеве
Теги: #кортеж Порошенко#порошенко дтп