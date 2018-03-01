В Кривом Роге на остановке обнаружили труп
09:52, 01 марта 2018Происшествия
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Тело погибшего накрыли клеенкой и оно лежало на дорожке у остановочного павильона на Автовокзале.
На теле умершего следов насилия не выявлено / 0564
Сегодня, 1 марта, в Долгинцевском районе в Кривом Роге был обнаружен труп пожилого мужчины.
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Как сообщили корреспонденту 0564 очевидцы, тело погибшего накрыли клеенкой и оно лежит на дорожке у остановочного павильона на Автовокзале.
На месте работали следователи Долгинцевского отделения полиции. По словам правоохранителей, на теле умершего следов насилия не выявлено. Труп будет направлен на СМЭ.
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