В Кривом Роге на остановке обнаружили труп

Тело погибшего накрыли клеенкой и оно лежало на дорожке у остановочного павильона на Автовокзале.

Сегодня, 1 марта, в Долгинцевском районе в Кривом Роге был обнаружен труп пожилого мужчины.

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Как сообщили корреспонденту 0564 очевидцы, тело погибшего накрыли клеенкой и оно лежит на дорожке у остановочного павильона на Автовокзале.

На месте работали следователи Долгинцевского отделения полиции. По словам правоохранителей, на теле умершего следов насилия не выявлено. Труп будет направлен на СМЭ.

Как сообщал УНИАН, в Николаеве в квартире нашли 30-летнюю мумию женщины.