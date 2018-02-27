В Николаеве в квартире нашли 30-летнюю мумию женщины (фото, видео)

В квартире экстренные службы обнаружили хозяйку дома - женщину с признаками истощения и усыханием ног, которая не покидала свой дом очень много лет и была почти обездвижена. А в соседней комнате на кровати лежало мумифицированное тело ее матери.

В Николаеве в одной из квартир найдена мумию женщины. По словам экспертов экстренных служб, она умерла около 30 лет назад.

Читайте такжеНа популярном одесском пляже нашли труп молодой женщины

Все это время дочь-инвалид жила с телом умершей матери в ужасных условиях. Вся квартира была усыпана мусором, кроме того, в помещении не первый год отсутствовали свет, вода и газоснабжение. Некоторые из соседей даже не догадывались, что там кто-то живет, передает kr24.

Дочь умершей была экстренно госпитализирована, ей грозит ампутация конечностей. Другие обстоятельства выясняются.

Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Дарницком районе Киева обнаружили обезглавленное тело.