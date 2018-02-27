В Николаеве в квартире нашли 30-летнюю мумию женщины (фото, видео)

13:43, 27 февраля 2018
Происшествия
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В квартире с мумией была женщина, дочь умершей / 0512

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Все это время дочь-инвалид жила с телом умершей матери в ужасных условиях. Вся квартира была усыпана мусором, кроме того, в помещении не первый год отсутствовали свет, вода и газоснабжение. Некоторые из соседей даже не догадывались, что там кто-то живет, передает kr24.

Дочь умершей была экстренно госпитализирована, ей грозит ампутация конечностей. Другие обстоятельства выясняются.

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Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Дарницком районе Киева обнаружили обезглавленное тело.

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Теги: #мумия женщины#труп женщины