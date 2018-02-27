В результате столкновений у ВР пострадали 13 полицейских: в МВД назвали причину инцидента (фоторепортаж)

По словам представителя МВД, полиция будет реагировать «на бросание шин, на бросание камней, бутылок с зажигательной смесью».

Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявляет, что во время столкновений под Верховной Радой пострадали 13 полицейских.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

По словам Шевченко, 13 полицейских «получили ранения различной степени тяжести».

При этом он не уточнил, есть ли раненые среди митингующих.

Шевченко отметил, что полиция выясняет личности задержанных, а также цель их пребывания возле парламента.

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На просьбу прокомментировать заявления некоторых народных депутатов, что возле ВР произошла провокация власти с целью сноса палаточного городка, Шевченко заявил: «Если бы было желание демонтировать этот городок, то это давным-давно было бы сделано. Именно потому, что право на мирный протест является священным и выстраданным на двух майданах, поэтому сам факт нахождения их здесь не является противозаконным, а противозаконными являются их действия, когда они начинают нарушать общественный порядок и публичную безопасность».

По его словам, поскольку уже есть горький опыт под стенами парламента, когда погибли нацгвардейцы, полиция будет реагировать «на нарушения закона - на бросание шин, на бросание камней, бутылок с зажигательной смесью».

Как отметил Глава департамента коммуникаций МВД, по версии правоохранителей, столкновения начались из-за того, что митингующие пытались поджечь шины, а полицейские начали этому препятствовать. В ответ на действия правоохранителей митингующие стали «бросать камни, а также бутылки с зажигательной смесью».

Шевченко сообщил, что возле ВР работает следственно-оперативная группа, которая документирует изъятие всех «доказательств этого столкновения, по факту которого будут внесены производства, скорее всего, по ст. 296 «Хулиганство» для начала, а затем, в зависимости от того, какие будут собраны доказательства, могут быть переквалифицированы на другую статью».