В результате столкновений у ВР пострадали 13 полицейских: в МВД назвали причину инцидента (фоторепортаж)
Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявляет, что во время столкновений под Верховной Радой пострадали 13 полицейских.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
По словам Шевченко, 13 полицейских «получили ранения различной степени тяжести».
При этом он не уточнил, есть ли раненые среди митингующих.
Шевченко отметил, что полиция выясняет личности задержанных, а также цель их пребывания возле парламента.
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На просьбу прокомментировать заявления некоторых народных депутатов, что возле ВР произошла провокация власти с целью сноса палаточного городка, Шевченко заявил: «Если бы было желание демонтировать этот городок, то это давным-давно было бы сделано. Именно потому, что право на мирный протест является священным и выстраданным на двух майданах, поэтому сам факт нахождения их здесь не является противозаконным, а противозаконными являются их действия, когда они начинают нарушать общественный порядок и публичную безопасность».
По его словам, поскольку уже есть горький опыт под стенами парламента, когда погибли нацгвардейцы, полиция будет реагировать «на нарушения закона - на бросание шин, на бросание камней, бутылок с зажигательной смесью».
Как отметил Глава департамента коммуникаций МВД, по версии правоохранителей, столкновения начались из-за того, что митингующие пытались поджечь шины, а полицейские начали этому препятствовать. В ответ на действия правоохранителей митингующие стали «бросать камни, а также бутылки с зажигательной смесью».
Шевченко сообщил, что возле ВР работает следственно-оперативная группа, которая документирует изъятие всех «доказательств этого столкновения, по факту которого будут внесены производства, скорее всего, по ст. 296 «Хулиганство» для начала, а затем, в зависимости от того, какие будут собраны доказательства, могут быть переквалифицированы на другую статью».